الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس في الدولة خلال الأيام المقبلة رطبا مع تشكل ضباب صباحا على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وغرب الدولة يصبح صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

ويكون الطقس غدا رطبا مع تشكل ضباب صباحا على مناطق متفرقة يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا.. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 12 إلى 22 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الخميس" رطبا مع فرصة لتشكل ضباب صباحا خاصة على السواحل وغرب الدولة يصبح صحوا إلى غائما جزئيا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 12 إلى 22 تصل إلى 35 كم/س.. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتظل الأجواء يوم "الجمعة " رطبة مع فرصة لتشكل ضباب صباحا على مناطق متفرقة يصبح صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "السبت" رطبا مع فرصة لتشكل ضباب صباحا خاصة على السواحل وغرب الدولة يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س .. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الأحد" المقبل رطبا صباحا خاصة على السواحل يصبح صحوا إلى غائما جزئيا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.