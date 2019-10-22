الإمارات تتخد إجراءات جديدة تحدّ من منصات التوظيف غير القانونية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قال عيسى الزرعوني، مدير إدارة مكاتب العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: إن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات التي تستهدف الحد ومواجهة منصات التوظيف غير القانونية، محذراً في الوقت نفسه الباحثين عن العمل، من المنصات الوهمية للتوظيف عبر شبكة الإنترنت، والمواقع الإلكترونية.

ونوه إلى أن الوزارة وفرت بالمجان منصة إلكترونية متطورة (careers.mohre.gov.ae)، على مستوى الدولة، تمكن الباحثين عن عمل من التعرف إلى التوجهات المستقبلية للوظائف، وأنواع المهن التي تشهد إقبالاً، أو تلك التي بدأت في تسجيل انخفاض في الطلب عليها.

وأشار عيسى الزرعوني إلى أن المنصة ستعمل كمرحلة أولى على استقبال طلبات الباحثين عن عمل، سواء من المواطنين أو المقيمين، على أن يتم في المستقبل توسيع نطاق عملها لتتحول إلى منصة «حكومية دولية» تغطي الشركات والباحثين عن عمل من خارج الدولة، داعياً الباحثين عن عمل إلى التسجيل في المنصة والتعرف على الفرص الوظيفية التي توفرها الشركات المسجلة فيها.

ونوه بأن المنصة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات من حيث استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتطور في عملية التوظيف، إذ يعمل النظام على مطابقة السيرة الذاتية وملفات الباحثين المهنية، فضلاً عن فرز ومقارنة وترشح المتقدمين بالنيابة عن الشركة، حيث يعرض النظام نسبة التطابق ما بين كل مرشح والوظيفة المعروضة، مما سيجعل عملية التوظيف أسرع وأكثر دقة بالنسبة للشركات.

وقال مدير إدارة مكاتب العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: يتمثل دورنا اليوم كعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، في دعم المشاريع الحيوية، ودعم الاقتصاد، وتقنين العمالة للشركات المتعثرة، وتنظيم عملية التوظيف من خلال الذكاء الاصطناعي، واحتياجات الشركات من العملة.

تسجيل

وأشار إلى أن عملية تسجيل الشركات في المنصة الإلكترونية، ستتم وفق رسوم رمزية، ومجانية بالنسبة للأفراد الباحثين عن عمل، موضحاً بأن المنصة تعد جهة لربط الشركات في الدولة مع المهنيين الحرفيين والمؤهلين، حيث سوف تتمكن الشركات وبسهولة من عرض وظائفها على المنصة، والتواصل مع آلاف الباحثين عن عمل من الكفاءات وتوظيفهم عبر المنصة، وذلك باستخدام منصة عرض الوظائف بخطوات بسيطة أو بالبحث عن المرشحين من قاعدة البيانات فوراً.