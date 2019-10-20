محمد بن راشد: الوطن هو الشعب وما سواهم تراب

المصدر: دبي ــ البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الوطن هو الشعب، ومن أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب، ومن يقل إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحِّ من أجلهم.

وقال سموه على وسم «#علمتني_الحياة» على «تويتر»: «#علمتني_الحياة أن الوطن ليس الحجارة والأسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.. هو أخي وأختي وابني وابنتي.. الوطن هم البشر، هم أهلي.. هم شعبي.. من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم.. لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب».

محمد بن راشد: من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب