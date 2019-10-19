محمد بن راشد: من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الوطن ليس الحجارة والاسمنت، الوطن هم البشر ،هم أهلي..هم شعبي، ومن أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.

وقال سموه في حسابه على «تويتر» عبر وسم #علمتني_الحياة: "#علمتني_الحياة أن الوطن ليس الحجارة والاسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر ،هم أهلي..هم شعبي..من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب..من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم..لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".