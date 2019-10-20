أكاديميون: نهج القيادة يستهدف سعادة ورفاهية المواطنين

المصدر: متابعة - مرفت عبد الحميد وداوود محمد

أكد أكاديميون أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يستهدف سعادة المواطن وتحقيق رفاهيته وهو ما يرتقي بالوطن ويعزز تنافسيته عالمياً، مشيرين إلى أن سموه أكد أن خدمة الوطن تأتي عبر خدمة الشعب.

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر وسم علمتني الحياة ترسخ لمفهوم جديد في معايير الجودة والأداء في العمل، وهذا يتضح من تأكيده على أن الوطن هو الشعب والأهل والناس، كما أكد سموه على أن حب الوطن ليس شعارات ولا هتافات ولا كلمات يسطرها الفرد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا كلمات يتلوها في مؤتمرات وإنما حب الوطن لا يكون إلا بالأفعال.

وأضاف إن التغريدة معززة وداعمة للرسائل الست التي وجهها سموه للمواطنين والمواطنات في بداية موسم العمل نهاية أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنها خارطة طريق نحو التميز والجودة في خدمة الناس كون سموه ربط تقديم الخدمات بالأهل والوطن، وهذا ليس بغريب على سموه الذي عودنا على إطلاق المبادرات التي تلامس اهتمامات الشعب. وذكر الدكتور العور مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عشرين عاماً حين قال سموه: «الإنسان قبل المكان»، ما يدل على أن سموه يضع الإنسان دائماً ضمن دائرة اهتماماته وخدمته نصب عينيها، ويؤكد على أن الوطن هو الإنسان ولذلك من يريد أن يخدم الوطن فعليه أن يخدم الإنسان وهذه هي أرقى معايير الجودة، مشيراً إلى أن تغريدة سموه ترسخ لفكر ولمعايير استثنائية في تقديم الخدمات.

وأوضح أن سموه عندما نسب الوطن للوالدين والأخوة والأهل فقد جعل مسألة خدمة الناس والشعب بمثابة دين في رقبة كل مسؤول بل كل فرد في الوطن وبمثابة بر الوالدين طالما أن الوطن هو الأب والأم والأخ والأخت، ما يدفع كل فرد فينا لبذل الجهد الكافي ليوفيهم حقهم، مؤكداً أن كل مسؤول تحت راية قيادتنا الرشيدة هو موظف خدمة عامة ما يجعل المناصب مسؤولية وإشرافاً وليست مجرد كراسي.

محور اهتمام

ومن ناحيته قال الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد إن القيادة عودتنا منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن تضع الحكومة الإنسان في محور الاهتمام فهو الذي يصنع التنمية والحضارة والمصانع وكافة الإنجازات الأخرى، لذا كان الاهتمام منذ بداية الاتحاد بالتعليم والصحة وكافة الخدمات التي ترفع مستوى المعيشة، وخصصت لها الدولة الميزانيات اللازمة، واهتمت الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتسهيلها على الناس فنجد اليوم أن غالبية هذه الخدمات الحكومية قد تم تحويلها إلى إلكترونية ثم ذكية لتسهيل الوصول إليها وإنجازها.

وأضاف: إن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأكيد على هذا النهج وتوجيه لكافة الوزارات والمؤسسات لوضع المجتمع بجميع أفراده في أولوية اهتماماتهم فخدمتهم هو هدف الحكومة الأول قبل معايير أخرى.

وأكد الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات أن نهج القيادة الرشيدة يستهدف تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وهو ما يعزز الارتقاء بأداء الدولة وتحقيق تنافسيتها.

محمد بن راشد: من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب