"طرق دبي" تفتتح جسور مبنى مواقف زعبيل دبي مول نهاية أكتوبر الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن افتتاح الجسور المؤدية لمداخل ومخارج مبنى مواقف "زعبيل دبي مول" متعدد الطوابق التابع لشركة إعمار العقاري. وتشمل منحدرات الجسور التي تربط المسار العلوي لشارع المركز المالي، مع مبنى مواقف "زعبيل دبي مول"، كذلك منحدر الجسر الخارج من مبنى المواقف باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، إضافة إلى جسر المشاة الذي يربط بين مبنى المواقف ودبي مول، يوم الثلاثاء الموافق 29 من أكتوبر الجاري. فيما سيتم افتتاح منحدرات الجسور التي تربط بين المسار العلوي لشارع المركز المالي، ومواقف السينما في دبي مول سيتم افتتاحه في مرحلة لاحقة بالتنسيق إعمار العقارية، حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع التشطيبات النهائية على الجسر تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة المرورية.

وقال الطاير: "يشتمل المشروع الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع إعمار العقارية، على انشاء منحدرات للجسور بطول 1860 متراً، بعرض يتراوح بين 4.5 إلى 10 أمتار، وهي عبارة عن مداخل ومخارج تربط المسار العلوي لشارع المركز المالي بمبنى مواقف السيارات في دبي مول، ومبنى مواقف (زعبيل دبي مول) الجديد، كما يتضمن المشروع انشاء جسر للمشاة بطول 210 أمتار وعرض 17 متراً، وجسر أخر للسيارات بطول 360 متراً وعرض 9 أمتار، يربط بين مبنى مواقف (زعبيل دبي مول) ودبي مول، إلى جانب أعمال انارة وخدمات البنية التحتية".

وأضاف: "يعتبر هذا المشروع استكمالا لأعمال مشروع الجسر الذي يربط بين شارع الخيل وشارع المركز المالي، الذي نفذته الهيئة في مرحلة سابقة بالتنسيق والتعاون مع إعمار العقارية، ويبدأ من تقاطع شارع راس الخور مع شارع الخيل حتى شارع المركز المالي، وذلك من خلال إنشاء جسر بطول 1270متراً وعرض يتراوح بين 11 إلى 15 متراً، ويرتكز الجسر على أعمدة منفردة حيث يمر فوق قناة دبي المائية، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتوزيعها. وساهم افتتاحه في تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية، وتخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية لبوليفارد محمد بن راشد، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، كما ساهم في خدمة العديد من المشاريع التطويرية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق في المنطقة".