قرّت عيوننا وعيون أهلنا في الكويت بعودة أمير الإنسانية

المصدر: دبي ــ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الكويت الشقيق بعودة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إلى شعبه سالماً معافى. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «قرّت عيوننا، وقرت عيون أهل الكويت، بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه»، وأضاف: «#الامارات_تحب_أمير_الكويت». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «نحمد الله لعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى شعبه ووطنه، ونبارك لأهلنا في الكويت والخليج هذه العودة المباركة والميمونة، ونسأل المولى تعالى أن يمدّه بموفور الصحة والعافية والسعادة ويديمه ذخراً لشعبه ووطنه وأمته».

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