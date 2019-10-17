حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة صحوا إلى غائم جزئيا رطبا على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب صباحا .

ويكون طقس يوم غد " الخميس " رطبا خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر بعض السحب غرباً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم " الجمعة " رطبا مع فرصة لتشكل ضباب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئيا، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم " السبت " رطبا مع فرصة لتشكل ضباب صباحا على بعض المناطق الشمالية يصبح صحواً إلى غائم جزئيا، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم " الأحد " فسيكون غائما جزئيا ورطبا صباحاً يصبح صحواً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس يوم " الاثنين" صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.