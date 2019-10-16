مكتوم بن محمد: دبي فكرة عنوانها الريادة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أن أقوى ما يملكه الإنسان هي الفكرة بها توقد النار، او تبحر بها نحو الاستكشاف، أو توصلنا إلى الفضاء، مشيراً سموه إلى ان دبي فكرة عنوانها الريادة، منها تتحقق في كل يوم قصة نجاح لفكرة راودت أصحابها.

وقال سموه على حسابه في "تويتر":"على أقوى ما يملكه الإنسان هي الفكرة، بها أوقدنا النار، وأبحرنا بها نحو الاستكشاف، وأوصلتنا إلى الفضاء. ودبي فكرة عنوانها الريادة، منها تتحقق في كل يوم قصة نجاح لفكرة راودت أصحابها، فانطلقوا بها لبناء اقتصادها العالمي. نسلط الضوء على هذه القصص لنلهم بها العالم."

واضاف سموه :"تحتوي منطقة حتا في دبي على العديد من المقومات السياحية، كما تواجهها العديد من تحديات إنشاء المشاريع فيها. استطاع رائدا الأعمال خلفان وأحمد البدواوي أن يحولا التحديات إلى فرص من خلال مشروعهم "حتا كاياك" والذي حقق طفرة سياحية في حتا، وينمو ليصبح المشروع الأكبر في مجاله في المنطقة."