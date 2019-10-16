إطلاق معهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض والأزمات في لندن

المصدر: لندن – البيان

أعلن مجتمع جميل وجامعة إمبيريال كوليدج في العاصمة البريطانية لندن، اليوم عن تأسيس معهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة (J-IDEA)، وذلك بهدف تحسين حياة المجتمعات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض في العالم، من خلال توظيف خبرة الخبراء المختصين في الجامعة في تحليل البيانات وإعداد النماذج للمساعدة في الوقوف على أسباب الأمراض والأزمات الصحية التي تؤثر على السكان في جميع أنحاء العالم، وإيجاد حلول عملية لمواجهة هذه التحديات.

وسيكون المعهد الذي يتخذ من حرم الجامعة مقرا له، الأول من نوعه في العالم من حيث الأنظمة المتطورة التي يضمها، حيث سيعتمد على تقنيات التدخل الحديث لمساعدة المتضررين من الأزمات الصحية الناجمة عن الأوبئة مثل "زيكا" و "إيبولا"، والتغييرات المناخية والصراعات، فيما لا يقتصر عمل المعهد على معالجة الأزمات بسرعة عند حدوثها، وإنما يسعى إلى تحديد أسباب وقوعها، وهو ما يساعد على التنبؤ بها قبل وقوعها، الأمر الذي يمكن من اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها مستقبلاً، بالاعتماد على تحليلات البيانات التي تساعد صناع القرار في بناء نظم صحية مرنة في مواجهة الأزمات.

نخبة

وسيضم معهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة، نخبة من أبرز علماء الأوبئة في العالم وخبراء الإحصاءات الحيوية والأطباء وعلماء البيانات وعمال الإغاثة ليعملوا معًا على تجاوز التحديات التي لطالما وقفت عائقا بين الخبرة الأكاديمية والعمل الميداني. كما يسعى المعهد إلى التعاون مع الحكومات والمؤسسات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لرسم مستقبل السياسات الصحية العالمية بما يكفل حياة أفضل للجميع.

وفي هذا الإطار، قال فادي جميل، رئيس مجتمع جميل، الدولية: "سيكون معهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة (J-IDEA) منارة لتعزيز تحليلات البيانات الصحية، وإحداث تحول في حياة البشر على المستويين المحلي والعالمي".

فيما قالت البروفيسور أليس غاست، رئيس إمبيريال كوليدج في لندن: "نحن نعيش مرحلة تحول في مسار منظومة الصحة العالمية، حيث نقف على أعتاب عالم خالٍ من أمراض مثل شلل الأطفال، ولكن طموحاتنا اليوم تتجاوز ذلك بكثير، مع تدشين معهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة (J-IDEA) الذي سيجمع باحثين رواد على مستوى العالم للعمل معاً على تحقيق هدف جريء وملح يتمثل في السعي للتصدي لبعض من أهم شواغل الصحة العامة في العالم".

انتشار

من المقرر أن يشغل البروفيسور نيل فيرجسون منصب أول مدير لمعهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة (J-IDEA)، وهو عالم مرموق في مجال مكافحة الأوبئة والمعروف بإسهاماته البارزة في وصف الانتشار الجغرافي لمسببات الأمراض حديثة النشأة والظهور مثل مرض جنون البقر، ومرض الحمى القلاعية، والسارس، وفيروس كورونا، ووباء الإنفلونزا، وفيروسات الإيبولا وزيكا.

يذكر أن المعهد سيركز حالياً على 5 مجالات أولية، هي: الدخول في شراكات لدعم سياسات الصحة العالمية، والنهوض بأبحاث الصحة العامة في كافة المجالات من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة، وتغيير الأطر النظرية وتأسيس قيادة فكرية، وإلهام وتدريب الجيل المقبل من الباحثين، وتوسيع نطاق التحليلات العالمية.