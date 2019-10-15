7 مواهب تستعد لرفع علم الدولة في «فيرست جلوبال»

المصدر: دبي - البيان

الشغف بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، والطموح الراسخ برفع علم الإمارات عالياً في بطولة «فيرست جلوبال» العالمية يغمران مشاعر 7 مواهب شابة من عقول الوطن النابهة وهم ينافسون 1500 طالب من 191 دولة للفوز ببطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي، متمثلين حقيقة أن المستحيل كلمة لا يوجد لها مكان في قاموسنا.

مشرفا الفريق يؤكدان أن ما حققه الفريق أشبه بقمة الجبل الثلجي ضمن تراكمات من الجهود المبذولة في المدارس الحكومية التي قطعت أشواطاً طويلة وسبقت المدارس الخاصة في مجال تعليم الروبوتات، حيث يتم تعلم التصميم الابتكاري والاستفادة من مختبرات الروبوت عبر ربطهـا بمـواد العلـوم والتكنولوجيـا.

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