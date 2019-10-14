بيان مهم من قنصلية الإمارات في برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

تهيب القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في برشلونة الإسبانية، بمواطني الإمارات أخذ الحيطة والحذر، وتفادي اماكن المظاهرات والاحتجاجات، مضيفةً ان على المسافرين عبر مطار برشلونة التوجه مبكراً تحسباً لقطع بعض الطرق المؤدية إليه.

وقالت القنصلية على حسابها الرسمي في "تويتر"، " تهيب القنصلية العامة للدولة في مدينة برشلونة، مواطني الدولة المتواجدين فيها بأخذ الحيطة والحذر وتفادي اماكن المظاهرات والاحتجاجات، وعلى المسافرين عبر مطار برشلونة الدولي التوجه للمطار بشكل مبكر تحسبا لقطع بعض الطرق المؤدية إليه."

كما نوهت القنصلية بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي +34932408550 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444 والتسجيل في خدمة "تواجدي".