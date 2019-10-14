مواطنة تنظم حركة المرور أمام المدارس

المصدر: البيان الإكتروني

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمواطنة آمنة علي عيسى المروي، ولية أمر طالب بمدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي بنين، نظير جهدها التطوعي في التعاون والتفاعل الإيجابي مع شرطة رأس الخيمة، مثمناً شعورها بالمسؤولية المجتمعية من خلال قيامها بواجبها المجتمعي المتمثل في التعاون مع الشرطة بهدف نشر وتعزيز الأمن والأمان في الطريق العام، واصفاً هذا التعاون بالمواطنة الإيجابية المتمثلة في التفاني والإخلاص في أداء كل ما ينضوي تحت لواء واجب العمل الوطني بنزاهة وأمانة وإخلاص، متمنياً لها المزيد من التوفيق والسداد في الوفاء للوطن الغالي.



جاء ذلك، خلال استقبال وتكريم قائد عام شرطة رأس الخيمة، للسيدة آمنة علي عيسى المروي، بمكتبه اليوم بمبنى القيادة العامة، تقديراً لجهودها الجبارة في تنظيم حركة السير والمرور على الطريق أمام مدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي بنين، يومياً منذ بدء العام الدراسي، وذلك بفضل شعورها المسؤولية المجتمعية اتجاه مستخدمي الطريق، ورغبتها في تحقيق المواطنة الإيجابية.

حضر التكريم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والاستاذ إبراهيم بوصبيع مدير مدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي بنين.



ومن جانب آخر، قام كذلك العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بحضور سعادة العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والنقيب محمد عبيد شلشول مدير فرع التوعية والإعلام المروري، وعدد من ضباط المرور والدوريات، بتكريم المواطنة في طابور المدرسة وأمام الطلبة، تقديراً لها على دورها الكبير.

ومن جانبها، تقدمت السيدة آمنة علي عيسى المروري، بالشكر والثناء والتقدير إلى شرطة رأس الخيمة، نظير هذه اللفتة الكريمة التي حُظيت بها من خلال تكريمها، مؤكدة بأن ما قامت به هو واجب وطني وأخلاقي اتجاه الوطن المعطاء، مضيفةً بأن الإمارات تستحق أن نفني وقتنا وجهدنا في خدمتها ونشر الأمان بين أفراد مجتمعها طالما كانت وما زالت الأم الرؤوم التي تحنو على أبنائها وتعطي دون أن تنظر مقابل، متمنية المزيد من الضبط والأمن المروري في الطرق.