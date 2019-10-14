"تم" وشرطة أبوظبي توفران إدارة خدمات المركبات عبر منصة واحدة

المصدر: وام

بدأت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية " تم"، بالتعاون مع شرطة أبوظبي بإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لإدارة خدمات مركباتهم عبر رحلة قيادة السيارة في أبوظبي من خلال منصة واحدة.

وتلبي المنصة من خلال موقعها الإلكتروني / TAMM.abudhabi / كل الخدمات المتعلقة بالمركبة مثل الحصول على رخصة القيادة وإمكانية شراء أو بيع السيارة ، و التعرف على خيارات التمويل والتأمين على السيارة وإدارة حالات الحوادث الخاصة بالسيارة، ودفع المخالفات والغرامات وغيرها.

ويقدم الموقع الإلكتروني لـ "تم" خدمات للمركبات في منصة واحدة توفر الدعم والمساعدة في حال التعرض لحادث سير، والتعريف بأرقام التواصل المباشرة في حالات الطوارئ، واستكمال تقرير الحادث المروري بسهولة.

ويمكن للجمهور التعرف على خدمات منظومة "تم" ، عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال على الرقم 800555، أو زيارة أحد مراكزها المنتشرة في أنحاء الإمارة.

وتهدف الرؤية الجديدة لـ "تم" إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تغيير نموذج توفير الخدمات إلى نهج يرتكز على مفهوم "الرحلة المتكاملة".

وتسعى لتحقيق نموذج حكومي واحد تعمل به جميع الجهات معا لتقديم تجربة متعاملين متكاملة واستثنائية في إمارة أبوظبي، و إثراء هذه التجربة من خلال توظيف التقنيات المبتكرة التي تتسم بالاستباقية والسرعة والفاعلية، وتحويلها إلى أدوات سهلة الاستخدام بين أيدي المتعاملين، لأنهم يشكلون الركيزة الأساسية لبناء مجتمع إيجابي وسعيد.

يذكر أن الخدمات الذكية لشرطة أبوظبي تستشرف المستقبل في إسعاد المتعاملين، ضمن منظومة "تم " للخدمات الحكومية والتي تديرها هيئة أبوظبي الرقمية لتعزيز واقع التحول الرقمي الذكي لخدمات الجهات الحكومية في أبو ظبي بهدف توفير جميع الخدمات في منصات رقمية ومراكز خدمة موحدة تسهل للمتعاملين الحصول عليها بكل سهولة ويسر.