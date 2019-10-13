«في إف إس غلوبال» تفتتح مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

الطلب المتزايد في عدد المسافرين إلى الخارج، والرغبة في عيش تجربة معززة للحصول على التأشيرات في إطار عملية مؤتمتة وسلسة، دفع بـ «في إف إس غلوبال» إلى افتتاح مركز جديد في أبو ظبي لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة بحضور مسؤولين من الحكومات والسفارات المعنية.

يقع المركز في المستوى B2 (الطابق السفلي) في The Mall بمركز التجارة العالمي، شارع خليفة بن زايد الأول (طريق المطار)، أبوظبي. ويتميز باتساعه مع سهولة الوصول إليه نظراً لقربه من المناطق التجارية والسكنية. ويحتل مساحة 24 ألف قدم مربع، ويخدم 28 عميل من الحكومات.

يتوقع أن يتلقى المركز أكثر من 100 ألف طلب تأشيرة سنوياً. وقد تم تجهيز المركز بـ 72 عداد لتقديم طلبات التأشيرات، كما يمكنه استيعاب ما يصل إلى 1500 شخص خلال اليوم. كما يقدم المركز 24 عداداً لتقديم الطلبات في صالة بريميوم لاونج، وهو من المراكز القليلة التابعة لـ "في إف إس" حول العالم التي توفر خدمة بلاتينوم لاونج، بينما يتولى ممثلو خدمة العملاء إنجاز العملية بأكملها، وتشمل هذه الخدمة العديد من المزايا بدءاً من خدمة السائق الشخصي من وإلى مركز تقديم طلبات التأشيرة وصولاً حتى استكمال عملية ملء نموذج الطلب وإنجاز عملية الدفع.

ويوفر المركز الخدمة للعملاء الراغبين في الحصول على تأشيرات إلى: أستراليا، والنمسا، وروسيا البيضاء، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، ولاتفيا، وماليزيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

استقبل مركز أبوظبي للحصول على تأشيرة، أكثر من 80 ألف طلب تأشيرة في عام 2018. بين يناير ويونيو من عام 2019، قام مركز أبوظبي بمعالجة أكثر من 65 ألف و800 طلب تأشيرة، وهو ما يمثل نمواً ملحوظًا بنسبة 13٪ مقارنة بالطلبات التي تمت معالجتها خلال نفس الفترة من عام 2018، وفيما يخص المستوى العالمي، تلقت جميع مكاتب «في إف إس غلوبال» 26.7 مليون طلب خلال عام 2018.

تشمل الميزات الرئيسية للمركز:

• بريميوم وبلاتينوم لاونج مع خدمات شخصية يقدمها موظفين مهرة.

• عتبة تسليم جوازات السفر.

• طلب تأشيرة متكامل على عتبة بابك.

• تحديثات الرسائل القصيرة حول حالة الطلب.

• تتبع حالة التطبيقات عبر الإنترنت.

• موقع مخصص يسهل الوصول إلى المعلومات الشاملة.

• مركز اتصال مخصص وخدمة دعم البريد الإلكتروني للمتقدمين للإجابة على الاستفسارات وتتبع حالة الطلب.

• تمديد ساعات العمل لتمكين الزوار من تقديم الطلبات في وقت الراحة.