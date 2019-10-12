توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون السحب على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية أحيانا يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 01:08

الجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 09:07

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 21:59

الجزر الاول عند الساعة 41: 15 والجزر الثاني عند الساعة 03:50

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 28 75 25

دبي 40 28 70 30

الشارقة 39 27 75 25

عجمان 38 27 80 30

أم القيوين 37 26 85 35

رأس الخيمة 37 26 80 30

الفجيرة 35 28 85 40

العين 39 27 65 20

ليوا 39 25 65 20

الرويس 37 26 65 40

السلع 36 26 70 35

دلما 35 29 80 35

طنب الكبرى 35 29 90 40

طنب الصغرى 34 28 90 45

أبو موسى 34 28 90