كهرباء دبي تتفاهم مع علي بابا كلاود «لدعم الابتكار عبر تيانشي»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة «علي بابا كلاود»، ذراع تحليل البيانات لمجموعة علي بابا الصينية العالمية، لطرح التحديات المتعلقة بالخوارزميات، والحوسبة الكمية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وغيرها عبر منصة «تيانشي» (Tianchi) للابتكار التابعة لشركة «علي بابا كلاود».

كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجالات البحوث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات التي تسهم في تحسين منظومة الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة لمتعامليها وللأطراف المعنية.

حضور

وقّع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ودانييل جيانغ، مدير أول تطوير الحلول العالمية في «علي بابا كلاود»، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، وذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نسعى دائماً إلى إثراء تجربة المتعاملين من خلال توفير خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة لدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ونتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية لنسهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي لتطوير التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة في إطار «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تحقق هدف حكومة دولة الإمارات في توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان.

وأضاف: نعمل في الهيئة في إطار مبادرة دبي 10X التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات عبر التقنيات الإحلالية المبتكرة.

وستسهم «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، في إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية وصنع مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث نعمل من خلال هذه المبادرة على التحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

من جهته، قال جيانغ: نحن فخورون جداً بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، فمن خلال برنامج «تيانشي» للمسابقات والذي يعد منصة هائلة للبيانات الضخمة تضم أكثر من 300 ألف خبير عالمي، يمكننا أن نوفر مزايا كبيرة للهيئة ونسهم في رقمنة قطاع الطاقة.

دعم

وأشار بن حيدر، إلى أن التعاون مع «علي بابا كلاود» عبر منصة «تيانشي» سيسهم في دعم جهود الهيئة الهادفة إلى تشجيع المخترعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقات العلمية والهندسية لتقديم حلول مبتكرة لأبرز التحديات المستقبلية، بما يدعم جهود الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه. كما تسعى الاتفاقية إلى تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال تطوير مدن المستقبل.

رسالة

قالت سيلينا يوان، رئيس قسم الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»: تتمثل رسالة «مجموعة علي بابا» في تسهيل تنفيذ الأعمال التجارية في أي مكان. ونحن سعداء أن نكون شركاء لهيئة كهرباء ومياه دبي لدعم جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية في دبي. وفي إطار التزامنا بمساعدة عملائنا على تحقيق النجاح والازدهار.

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