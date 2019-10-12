«مورو» تتفاهم مع شركة أمريكية لتوفير إنترنت الأشياء

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة «مورو» لخدمات مركز البيانات، والمملوكة من هيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «رومبي- Roambee» العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول، ومقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، لتوفير حلول تقنيات إنترنت الأشياء في المنطقة.

جاء توقيع الاتفاقية في منصة «مورو» ضمن منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في معرض «جيتكس 2019 للتكنولوجيا»، ووقع الاتفاقية كل من محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي «مورو» وعدلي عبد العزيز دحيليه نائب الرئيس والمدير التنفيذي لرومبي الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجانبين لتوفير حلول تقنيات إنترنت الأشياء في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت ومملكة البحرين، والعمل على تطوير منصة لتبني خدمات إدارة الأصول، مما يعزز مكانة «مورو» في مجال «إدارة الأصول» في قطاعي سلسلة التبريد والسلع الاستهلاكية.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة «مورو»: تنفيذاً لأهداف مبادرة دبي الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض، تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال «مورو»، إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للمساهمة في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، ولذا نعمل على توسيع نطاق شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المزودة للحلول، وفي هذا الإطار قمنا بإبرام شراكة استراتيجية مع شركة «رومبي» التي ستشاركنا جهودنا لتطوير منصة «مورو لإدارة الأصول»، من خلال تزويدنا بأحدث تقنيات إنترنت الأشياء، ونأمل أن تصبح شركة «مورو» الوجهة المفضلة للشركات الحكومية والخاصة العاملة في المنطقة وحول العالم، والمزود الأول في مجال مراكز البيانات (Data Centres) والخدمات السحابية والرقمية.

ضرورة

وأكد الطاير ضرورة توحيد الجهود لتطوير مراكز البيانات المتخصصة، وهو ما تعمل على تحقيقه شركة «مورو».

وأضاف: لا تدخر شركة «مورو» جهداً لتبني أحدث الحلول والتقنيات لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة وتوفير خدمات ذكية يسهل الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

جهود ومن جهته، قال المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «مورو»: تندرج مذكرة التفاهم التي وقعناها أمس ضمن جهودنا لاستحداث خدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية، التي تشهد ارتفاعاً مطرداً على مستوى الدولة والمنطقة، حيث تطمح «مورو» إلى زيادة قاعدة متعامليها من مختلف القطاعات، ومن خلال الشراكة مع شركة «رومبي» سوف نستثمر جهودنا لتقديم خدمات متميّزة للمتعاملين من قطاعي سلسلة أجهزة التبريد والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، لمساعدتهم على خفض تكاليف الإنتاج، وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح عدلي عبد العزيز دحيليه نائب الرئيس والمدير التنفيذي رومبي الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا أن الاستراتيجية التي تتبعها شركة رومبي ببناء شراكة قوية مع مقدمي الخدمات الرقمية الإقليمية الرائدة أمثال «مورو» والتي توفر الخبرة المحلية والبنية التحتية والخبرة العميقة بالسوق المحلي يمكن أن يسارع في توسع الشركة وفي توفير وتمكين عملاء أكثر من استخدام هذه الحلول المتطورة.