دبي تُسعد طلبة المناطق النائية في تايلاند

المصدر: دبي ـ البيان

كعادتها، تُدخل دبي السعادة والبهجة في كل مكان تصل إليه أياديها، عبر مبادرات الخير والعطاء، وآخر تلك الأماكن في تايلاند، حيث أهدت هيئة الطرق والمواصلات حافلتين لنقل طلبة مدرسة نائية في جنوب البلاد، وذلك بالتعاون مع جمعية دار البر، في إطار مبادرة المساهمات العالمية المندرجة ضمن «محفظة الهيئة للخير».

وتفصيلاً، أوضح محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس اللجنة العليا لمحفظة هيئة الطرق والمواصلات للخير في الهيئة، أن إهداء الحافلتين جاء بغرض تقديم الدعم والمساعدة في تيسير نقل طلاب مدرسة المعارف الأهلية الإسلامية بمقرها في قرية بان خوانسطا بمديرية خواندون في ولاية ستول في جنوب تايلاند، من وإلى مدرستهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية دون معاناة، كما تم أيضاً توزيع مساعدات غذائية على طلبة المدرسة، البالغ عددهم نحو 1568 طالباً.

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