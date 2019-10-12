«طرق دبي» تُهدي حافلتين لمدرسة نائية في تايلاند

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إهدائها حافلتين لنقل طلاب مدرسة نائية في جنوب مملكة تايلاند، وذلك بالتعاون مع جمعية دار البر، في إطار مبادرة المساهمات العالمية المندرجة ضمن «محفظة الهيئة للخير».

وتفصيلاً، أوضح محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس اللجنة العليا لمحفظة هيئة الطرق والمواصلات للخير في الهيئة، أن إهداء الحافلتين جاء بغرض تقديم الدعم والمساعدة في تيسير نقل طلاب مدرسة المعارف الأهلية الإسلامية بمقرها في قرية بان خوانسطا بمديرية خواندون في ولاية ستول في جنوب مملكة تايلاند، من وإلى مدرستهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية دون معاناة، وأن سعة الحافلتين تستوعب 15 طالباً لكل حافلة، وأنه تم أيضاً توزيع مساعدات غذائية على طلاب المدرسة البالغ عددهم 1568 طالباً.

وأشار إلى أن المبادرة تندرج تحت محور المساهمات العالمية ضمن محاور محفظة الهيئة للخير، وأن المحفظة لعبت دوراً مؤثراً في تقديم المساعدات الخارجية، منها منح أُسر مصرية من ذوي الدخل المحدود وسائل مواصلات شعبية «توك توك» لتعينهم على متطلبات المعيشة، فضلاً عن إهداء حافلتين مدرسيتين وتوزيع 400 حقيبة متضمنة أدوات مدرسية لتلاميذ في تنزانيا وأوغندا، إلى جانب التبرع بـ 3 آلاف و536 قطعة حاسوبية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

مخالفات لـ53 مركبة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مخالفات الـ53 مركبة التي تم تحريرها خلال مباراة منتخبنا أول من أمس تتعلق بالوقوف الممنوع فوق الرصيف، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول لموقع استاد آل مكتوم عبر مترو دبي ووسائل المواصلات المختلفة والمركبات الخاصة حيث توجد مواقف يزيد عددها على 2500 وهي كافية لاستيعـاب الطلــب خــلال المباريــات.