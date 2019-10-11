طقس الإمارات ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا ومتوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 46:06.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:20 والجزر الاول عند الساعة 16: 15 والجزر الثاني عند الساعة 03:19.

فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة

أبو ظبي 38 28 80 30

دبي 39 29 70 25

الشارقة 38 27 80 25

عجمان 38 28 80 30

أم القيوين 37 28 85 35

رأس الخيمة 38 27 80 30

الفجيرة 36 29 85 40

العين 38 26 80 25

ليوا 39 24 65 20

الرويس 35 25 65 40

السلع 36 26 70 35

دلما 37 30 80 35

طنب الكبرى 36 30 85 40

طنب الصغرى 36 30 85 40

أبو موسى 36 30 85 40.