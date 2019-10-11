حالة الطقس خلال الأيام القادمة في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة صحوا إلى غائم جزئيا مع تكوين السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار.

ويكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق وتتكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية ورطبا صباحا على المناطق الداخلية خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "السبت" غائما جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم "الأحد" يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية مع احتمال سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الإثنين" صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتظل الأجواء يوم "الثلاثاء " صحوة إلى غائمة جزئيا وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.