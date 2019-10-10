طقس الإمارات ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلا وصباح السبت الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا ومتوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:39 والمد الثاني عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 20:41 والجزر الاول عند الساعة 50: 14 والجزر الثاني عند الساعة 02:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 28 85 30

دبي 36 29 80 35

الشارقة 36 28 85 35

عجمان 37 27 85 40

أم القيوين 36 28 80 35

رأس الخيمة 37 27 80 40

الفجيرة 35 28 80 50

العين 38 26 75 25

ليوا 39 25 95 20

الرويس 36 27 90 35

السلع 37 28 90 25

دلما 37 30 85 35

طنب الكبرى 36 31 85 40

طنب الصغرى 36 31 85 40

أبو موسى 36 30 85 40.