محمد بن زايد يستعرض والأمير أندرو العلاقات مع المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي ــــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الأمير أندرو دوق يورك، الذي يزور البلاد حالياً لحضور فعاليات مسابقة «رواد القصر» بنسختها الإماراتية الثالثة، التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ورحب سموه بزيارة الأمير أندرو إلى الدولة، واستعرض معه العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة. من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة.

محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية