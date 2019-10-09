محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة.

و بحث سموه و المسؤول البريطاني ـــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـــ أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في الشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

و تبادل سموه و كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية .. وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمنها واستقرارها وسلمها إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء .. سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة .