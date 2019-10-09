الإمارات الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد

المصدر: دبي ــ البيان

تصدرت الإمارات عربياً وتقدمت مرتبتين عن العام الماضي إلى المركز 25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني».

وحققت الدولة تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير. كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.

ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات مراتب متقدمة، جاءت ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم» ومؤشر «ديناميكيات الديون» ومؤشر «اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك» ومؤشر «قلة فجوة الائتمان».

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