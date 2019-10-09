أبوظبي تشهد إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ووام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن الإمارات تمثل نموذجاً مرموقاً لدور المرأة العربية في المجتمع والعالم، وبفضل قادة الدولة أصبحت دولة ناجحة في تمكين أبنائها وبناتها، وأصبحت المرأة الإماراتية مصدر تحفيز وإلهام في الولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن العزيز وللأمة الخالدة.

جاء ذلك في كلمة لسموها بمناسبة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، خلال الحفل الرسمي الذي رعته «أم الإمارات» ونظمه في قصر الإمارات أمس المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، لتعد الوثيقة حدثاً استثنائياً نوعياً في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في بلدانها.

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