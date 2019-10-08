الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في تسهيل عمليات التجارة الجوية

المصدر: وام

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن دولة الإمارات تحتل اليوم المركز الأول عالمياً في تسهيل عمليات التجارة الجوية كما تتفوق على كامل منطقة الشرق الأوسط في الانفتاح على مستوى تأشيرات السفر، وهذا ما جعلها تتبوأ مكانة قوية في قطاع الطيران حيث تنطلق رحلات خطوطها الجوية إلى جميع أنحاء العالم.

وأشار "إياتا" في تقرير أصدره حول أهمية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات إلى أن استمرار التركيز على هذا القطاع سيسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل إضافية والمساهمة بمقدار 80 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة بحلول عام 2037.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل الجوي يسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد، باعتباره من الأصول الاستراتيجية الأساسية في الدولة، إذ يدعم القطاع اليوم قرابة 800 ألف وظيفة ويضخ 47.4 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارات بما يشكل 13.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ومن المتوقع أن ينمو سوق الطيران الإماراتي بنسبة 170% في عام 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة.

وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي عدة مجالات يمكن للحكومة التركيز عليها لدعم نمو قطاع الطيران وجذب قيمة أكبر للإمارات، ومنها زيادة السعة على متن الرحلات الجوية لتخفيف الازدحام وتلبية الطلب المستقبلي. إضافة إلى مواءمة استثمارات البنية التحتية مع النمو المتوقع. حيث اشتهرت دولة الإمارات بالرؤية الحكيمة لحكومتها من حيث تطوير البنية التحتية للمطارات على نحو ملائم مادياً. ولفت تقرير "اياتا" إلى أن توفر الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية استطاعة كافية لتلبية طلب السوق وضمان تلبية الاحتياجات التقنية لخطوط الطيران ومستوى الخدمات مقابل تكلفة معقولة.

كما لفت التقرير إلى أهمية مواصلة الاستفادة من التقنيات والابتكارات لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين. منوها أن دولة الإمارات تعد رائدة في مجال الابتكار لتحسين تجارب المسافرين، و سرعة اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل بين قطاع الطيران وأنماط النقل المستقبلية ستعزز من مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للطيران.

وقال محمد علي البكري، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شهدت الإمارات تحولاً اقتصادياً خلال الـ 25 العام الماضي، وكان قطاع الطيران محوراً جوهرياً في هذا التحول، ولا تملك دول كثيرة تقديراً أفضل من الإمارات للفوائد الاقتصادية التي يتيحها الربط الجوي، ومن هنا فإن سياسات الدعم الحكومي لتطوير قطاع الطيران أثمرت عن أرباح مجزية للغاية".

وأضاف بكري خلال منتدى الطيران للابتكار الذي عقد اليوم في أكاديمية طيران الاتحاد أن الإمارات تحتل اليوم المركز الأول عالمياً في تسهيل عمليات التجارة الجوية، كما تتفوق على كامل منطقة الشرق الأوسط في الانفتاح على مستوى تأشيرات السفر، وهذا ما جعلها تتبوأ مكانة قوية في قطاع الطيران حيث تنطلق رحلات خطوطها الجوية إلى جميع أنحاء العالم.

وللحفاظ على المكانة التنافسية للإمارات كمركز عالمي رائد للطيران، لا بدّ من النهوض بحجم السعة على متن الرحلات الجوية لاستيعاب الطلب المتزايد، مع مواءمة استثمارات البنية التحتية مع نمو الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد السريع للتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، قال روبن كامارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران إن المجموعة تعمل بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، على تطوير الخدمات التي تسهم في توفير تجارب جديدة تتناسب مع أفضليات ضيوفها وتقدم لهم تجربة سفر متميزة، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة تعتمد على الابتكار لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي في الوقت الحالي والاستفادة من التقنيات الجديدة والمحسنة التي تسهم في تحقيق الابتكار.

وأضاف كامارك: "نفخر بالدور الذي نلعبه في مسيرة التطور الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط كمحور للسياحة والسفر على مستوى العالم، فضلاً عن مساهمتنا في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة في قطاع صناعة الطيران عالمياً".