دبي تلغي استخدام 74 مليون ورقة وتوفر 3.5 مليون ساعة عمل

المصدر: وام

نجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبي في توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنوياً ووقت قدره 3.5 مليون ساعة و335 مليون درهم وذلك ضمن تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في فبراير 2019 لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق بنسبة 100 بالمائة ويأتي ذلك ضمن محور تقليص استخدام الورق ضمن الاستراتيجية.

وفي المحور الثاني للاستراتيجية التي تعمل على تطبيقها دبي الذكية والمتمثل في توفير منظومة خدمات ذكية ومتكاملة تم الإعلان خلال جيتكس 2019 عن توفير 88 خدمة من خلال تجارب متكاملة عبر تطبيق "دبي الآن" الموحد لكافة خدمات الجهات الحكومية الموجهة للمتعاملين. وقد قلل توفير هذه الخدمات رقمياً عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد لزيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 إلى 9 مرات، ما يوفر 28 ساعة على الفرد سنوياً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية إن دبي الذكية لطالما تشرفت بأداء دور فعال في تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ومن خلال قيادة عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية رائدة عالمياً ومركزاً للتقنيات المتقدمة. معبرة عن فخرها بإنجازات ونجاحات "استراتيجية دبي اللاورقية" التي تحققت. وأبدت حماسها للإعلان عن انضمام 10 جهات حكومية جديدة للاستراتيجية لضمان التخلص التام من استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية ومعاملات المتعاملين مع حكومة دبي.

وأعلنت عن 27 خدمة جديدة ضمن ستة قطاعات صناعية تم إطلاقها عبر تطبيق "دبي الآن" خلال أسبوع جيتكس للتقنية وتم التركيز من خلال تصميمها على استفادة المستخدم النهائي من سكان وزوار دبي.

ونوهت إلى أن بعض الخدمات متاحة 100 بالمائة رقمياً في التطبيق وهي: تجديد وإلغاء إقامة أفراد الأسرة وتوقيع عقد استئجار منزل وتوقيع عقد أولياء الأمور مع المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد. وعرض مواقع توفر شاحن السيارة الكهربائية في جميع أنحاء المدينة. وكجزء من "استراتيجية دبي اللاورقية" سيضم تطبيق "دبي الآن" المزيد من الخدمات ضمن فئات الشرطة والصحة والعدالة.

وأشارت إلى الجهات الـ 15 التي تحقق تقدماً كبيراً في انتقالها الرقمي ضمن "استراتيجية دبي اللاورقية" وهي: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة الأراضي والأملاك ومحاكم دبي وبلدية دبي والنيابة العامة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع ومطارات دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وينضم للاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة 10 جهات جديدة هي: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي للإعلام ودائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي للثقافة وهيئة دبي للطيران المدني ومركز الجليلة لثقافة الطفل ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومؤسسة مدينة دبي للطيران. وتهدف هذه الجهات إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50 بالمائة بحلول أبريل 2020.

ووفقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ستتوقف الجهات الحكومية بعد شهر ديسمبر 2021 عن إصدار أو طلب مستندات ورقية من المتعاملين لجميع المعاملات. كما سيتوقف الموظفون الحكوميون عن إصدار أو معالجة الورق في العمليات الرئيسية أو دعم العمليات الداخلية.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في حكومة دبي كل عام مما ينقذ 130 ألف شجرة كانت تستخدم في صناعة الورق. بالإضافة إلى ذلك سيوفر سكان وزوار دبي 125 مليون ساعة في السنة وأكثر من 40 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.