إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، استضافت دولة الإمارات، اليوم، في فندق قصر الإمارات، حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

حددت الوثيقة العربية لحقوق المرأة 5 أهداف رئيسية تسعى إلى تحقيقها هي: وضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها، اعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، تأمين حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة. كما وتضمنت الأهداف تعزيز الدور الإيجابي للمراة العربية من خلال توفير البيئة المواتية لتطورها، وتنشئة المراة العربية على الاعتزاز بانتمائها الوطني وهويتها العربية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح إن إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة يمثل تتويجا لمسيرة تاريخية شارك فيها كل رموز وقادة نهضة الأمة العربية.

نهيان بن مبارك: إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة يمثل تتويجاً لمسيرة تاريخية شارك فيها كل رموز وقادة نهضة الأمة العربية.https://t.co/HfVaanhoby#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aaZx9kRhuS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2019

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