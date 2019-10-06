"المسار الذكي".. أول نظام ذكي في العالم لفحص السائقين في دبي

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، عن تفاصيل وتشغيل نظام المسار الذكي الهادف إلى " تطوير حل ذكي ومتكامل على كافة مركبات فحص الطريق، للحصول على رخصة القيادة في دبي"، وأتمته عمليات الفحص من خلال ربط تقنيات وحلول ذكية مثل: تقنيات الاتصالات المعلوماتية، كاميرات المراقبة، الذكية، أجهزة الاستشعار الدقيقة)، والتي ستسهم بشكل فعال في تعزيز الحوكمة، ورفع شفافية نتائج الفحص.

وقال سلطان إبراهيم الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات لـ "البيان"، إن النظام الجديد سيعمل في 17 معهداً لتدريب القيادة ابتداء من الشهر المقبل، بعد إجراء فحص تشغيلية لها في أحد هذه المعاهد منذ شهر يوليو الماضي، مؤكداً أن هذا النظام هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا النظام يمكّن إدارة ترخيص السائقين من متابعة التحسين المستمر لجودة عمليات الفحص، إضافة إلى استخدام البيانات الخاصة به مع أنظمة أخرى مثل فحص الساحة الذكي والتدريب المركزي وإرساله إلى محرك يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحليل سلوكيات السائقين أثناء الفحص للتمكن من إعداد برامج تدريب مناسبة ودقيقة للمتعاملين الراسبين، واختيار مسارات الفحص الأفضل، الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة عملية فحص السائقين.

أهداف النظام

وأضاف الاكرف: يهدف النظام الى تحسين خدمة فحص السائقين، من خلال أتمتة قراءة وتحليل سلوكيات القيادة للمتعاملين، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير نظام إدارة مركزية لعمليات فحص السائقين وتعزيز السلمة المرورية من خلال توفير بيانات أخطاء المتعاملين لاستخدامها في عملية إعادة التدريب وتوفير منصة للمتابعة المباشرة لعمليات التدخل في حال وجود مخاطر محتملة اثناء عملية الفحص.

كما يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية من خلال تسجيلات مرئية تعتمد على تقنيات التصوير البانورامي ثلاثي الابعاد لعمليات الفحص واستخدامها في التغذية الراجعة، ودعم استراتيجية المعاملات اللاورقية من خلال توفير نسخة رقمية من نتائج الفحص.

التقينات المستخدمة

أما أهم التقنيات المستخدمة فهي "منصة تدعم انترنت الأشياء لجمع البيانات، أجهزة استشعار ذكية لتحليل سلوكيات القيادة، الذكاء الاصطناعي لأتمتة نتائج الفحص، تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، التعرف على الوجه لتعزيز الحوكمة التشغيلية، أنظمة مساعدة متقدمة للسائق في حال وجود احتمال لاصطدام المركبة أو انحرافها عن مسار الطريق، وأخيرا نظام المواقع الجغرافية التفاضلية بالاتصال مع شبكة القمار الصناعية.