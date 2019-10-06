توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شرقا وشمالا، قد تمتد على بعض المناطق الداخلية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والاتربة.. وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 10:32 والمد الثاني عند الساعة 19:23 والجزر الأول عند الساعة 11:45 والجزر الثاني عند الساعة 35:03.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 26: 23 والجزر الثاني عند الساعة 13:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 27 75 25

دبي 38 28 70 20

الشارقة 38 26 80 30

عجمان 37 27 75 25

أم القيوين 37 28 70 30

رأس الخيمة 37 27 75 35

الفجيرة 33 28 80 45

العين 37 27 65 25

ليوا 38 25 85 20

الرويس 35 29 70 25

السلع 36 28 65 25

دلما 36 31 60 30

طنب الكبرى 36 30 80 40

طنب الصغرى 36 30 80 40

أبو موسى 36 30 80 40