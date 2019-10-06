شكراً لصناع المستقبل على عطائهم الذي لا يضاهيه عطاء

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر للمعلمين صناع المستقبل بمناسبة يوم المعلم، مؤكداً سموه أن المعلم ستظل منزلته رفيعة في نفوسنا، وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم.



وقال سموه على «تويتر»: «في يوم المعلم، نستذكر ذلك العطاء الذي لا يضاهيه عطاء آخر، ممتنون لمن سطروا علماً وبنوا أمة وشيدوا نهضة، ستظل للمعلم منزلة رفيعة في نفوسنا، وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم، تحية تقدير لكل معلم صاغت كلماته بناة الوطن، شكراً لصناع المستقبل».

محمد بن زايد: شكراً لصناع المستقبل