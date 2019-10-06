محمد بن زايد: شكراً لصناع المستقبل

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية تقدير لكل معلم صاغت كلماته بناة الوطن.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة يوم المعلم الذي صادف أمس.

وقال سموه في التدوينة: «في يوم المعلم.. نستذكر ذلك العطاء الذي لا يضاهيه عطاء آخر.. ممتنون لمن سطروا علماً وبنوا أمة وشيدوا نهضة.. ستظل للمعلم منزلة رفيعة في نفوسنا، وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم.. تحية تقدير لكل معلم صاغت كلماته بناة الوطن.. شكراً لصناع المستقبل».