«صحة دبي» تعالج 10 رجال من سرطان الثدي

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة موزة الحتاوي أخصائية جراحة عامة ومؤسس المسيرة الوردية للتوعية بسرطان الثدي في هيئة الصحة بدبي أن عدد حالات سرطان الثدي عند الرجال التي تم اكتشافها وعلاجها في الهيئة من عام 2007 ولغاية الآن وصل إلى 10 حالات، رغم أن النساء هن اللواتي يعانين منه بالأساس، إلا أن إصابة الرجال تعتبر نادرة وأسبابها غالباً ما تكون وراثية أو بسبب طفرة جينية عند الرجل.

وأشارت إلى أن هناك رجالاً لديهم احتمال أكبر لظهور سرطان الثدي من رجال آخرين، خصوصاً في سن الـ(60 وما فوق) وجود تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الثدي (بأحد الثديين أو كليهما)، وكذلك الرجال الذين تعرضوا بعمر أصغر لجرعات عالية جداً بعلاج إشعاعي قد يكونون بالمجموعة التي تضم احتمالاً كبيراً للإصابة بمرض سرطان الثدي.

وقالت الدكتورة الحتاوي: إن نسبة الإصابة بالمرض زادت عن السنوات السابقة 15% وأغلب المريضات من إحدى الجنسيات الآسيوية، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد عمل دراسة ومسح شامل للوقوف على أسباب وزيادة عدد المريضات بهذا المرض.

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