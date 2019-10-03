بالفيديو.. حمدان بن زايد يجرى اتصالاً هاتفياً بوالدة هزاع المنصوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الاماراتي اتصالاً هاتفياً بوالدة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، مباركاً لها عودة ابنها سالماً من رحلته التاريخية إلى الفضاء.

ووعد سموه والدة المنصوري بزيارتها في منزلها في الايام القليلة المقبلة.

من جانبها تقدمت والدة المنصوري بالشكر للقيادية الرشيدة ولسمو الشيخ حمدان بن زايد على الاهتمام الكبير وما لقيه ابنها واسرته من دعم كبير من القيادة الرشيدة.