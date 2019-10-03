حمدان بن محمد: أبناء الإمارات يتحدون المستحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رحلة هزاع المنصوري الى الفضاء تاريخية و تمثل بداية قوية لدخول الإمارات إلى مضمار اكتشاف الفضاء؛ وبرهاناً واضحاً على قدرة أبناء الإمارات على تحدي المستحيل وتحقيق الأحلام مهما ارتفع سقف الطموحات.

وقال سموه على حسايه في "تويتر":" الحمد لله على السلامة هزاع المنصوري".

واضاف" "كل التهاني للأخ هزاع المنصوري على عودته سالماً إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية تمثل بداية قوية لدخول دولة الإمارات إلى مضمار اكتشاف الفضاء؛ وبرهاناً واضحاً على قدرة أبناء الإمارات على تحدي المستحيل وتحقيق الأحلام مهما ارتفع سقف الطموحات."

وأكد ان "الرحلة هي نقطة انطلاق لمسيرة جديدة نخوضها نحو المستقبل بكل العزم والإصرار على تجاوز التوقعات وارتقاء أعلى مراتب التميز كشريك حقيقي في صنع مستقبل يحمل الخير للإنسانية ويضمن لشعب الإمارات وشعوب المنطقة مزيداً من الرفعة والتقدم والازدهار."