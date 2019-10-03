شاهد البث المباشر لهبوط هزاع المنصوري إلى الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت صباح اليوم رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وزملائه نك هايغ، وألكسي أوفشينين من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، وستكون في تمام الساعة الثانية والدقيقة 58 بعد ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، مركبة الفضاء التي تحمل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قد هبطت على نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازاخستان، وتحديداً على مسافة 661 كم بعيداً عن النقطة التي انطلق منها في 25 سبتمبر الماضي.

يمكنكم مشاهدة البث المباشر لعملية الهبوط على تويتر وفيسبوك البيان.

بث مباشر من وكالة الفضاء الأمريكية #ناسا لعملية هبوط رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري برفقة زملائه نك هايغ، وألكسي أوفشينين من #محطة_الفضاء_الدولية إلى #الأرض https://t.co/7wYrRNL8SChttps://t.co/TI51YB9ABP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2019