هزاع المنصوري يحاور شباب الإمارات من محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك اليوم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في حوار مباشر من محطة الفضاء الدولية مع شباب الإمارات برئاسة معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب وحضور سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب عبر اتصال مباشر مع مركز محمد بن راشد للفضاء؛ أجاب خلاله على مجموعة من تساؤلات الشباب الإماراتي حول هذه التجربة العلمية الرائدة، حيث خصص ساعات من وقته يوميا للتفاعل مع الشباب بجانب العديد من المهام والاختبارات المستمرة التي يقوم بها.

وقالت معالي شما المزروعي:" نشهد اليوم إنجازا وطنيا كبيرا ساهم الشباب الإماراتي من خلاله في صناعة التاريخ؛ ونحن فخورون بهذا الإنجاز الوطني الذي حققه شاب إماراتي تمكن من الاستفادة من البيئة الممكنة، وثقة القيادة، والمهارة الشخصية، والعمل الجاد، من تحقيق طموح وحلم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في معانقة الفضاء.

وخاطبت معاليها هزاع المنصوري قائلة:" أنت اليوم خير نموذج لتجسيد تجربة تمكين قيادتنا الرشيدة للشباب ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، والتي منحت ثقتها للشباب واستثمرت في طاقاتهم للوصول إلى الريادة في مختلف القطاعات".

وأضافت معالي المزروعي:" حضور اليوم جسد أحاسيس الفخر والاعتزاز لدى شباب الإمارات ممن تسابقوا للاحتفاء برحلة أو رائد فضاء إماراتي؛ للتعلم من تجربته التي قادته إلى مرتبة متقدمة في الإنجاز العلمي. وقد قدم لنا اليوم رسائل خالدة ستلهم أجيالات قادمة، كما ساهم بتعزيز تنافسية شخصية الشاب الإماراتي على مستوى العالم".

من ناحيته قال سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب:" وصل هزاع إلى محطة الفضاء الدولية ترافقه قلوبنا وآمالنا؛ وقد رفع معه سقف طموحات وأحلام الشباب الإماراتي ممن باتوا أكثر عزما والتزاما على تحقيق أهدافهم لخدمة الوطن ومضاعفة الإنجازات. فهذا الإنجاز هو ثمرة لبناء شخصية هزاع ومهاراته وتعليمه وإمكانياته، والبيئة الممكنة والصاقلة لهذه المهارات، وأخيرا إشراكه ودعمه لخوض هذه التجربة الاستثنائية. حوارنا مع هزاع اليوم نمّى فينا شغف الاستشكاف وفضول التعلم والتجربة؛ وجعلنا أكثر تقديرا للمعرفة"

ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تمهيدًا لهذه الرحلة، حيث انطلقت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، والأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا.