دبي مول يحتفل بالعيد الوطني الصيني السبعين

يحتفل "دبي مول" باليوم الوطني السبعين لجمهورية الصين الشعبية مع سلسلة من الأنشطة والاحتفالات المميزة التي تتزامن مع عطلة "الأسبوع الذهبي" الوطنية الصينية في أجواء عائلية مميزة، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد نمواً كبيراً في أعداد الزوار القادمين من الصين إلى دبي.

وخلال الفترة بين 1 و7 أكتوبر، ستتزين "قاعة السوق" و"قاعة الشلال" بالديكورات ومجسمات الـ "باغودا" التي تعكس الثقافة الصينية الأصيلة، في الوقت الذي ستتاح فيه لزوار "دبي مول" فرصة الفوز بقطع فنية تحمل الطابع الصيني عند الإنفاق في أي من المتاجر أو المطاعم والمقاهي في المول.

وسيكون الزوار على موعد مع عروض موسيقية تقليدية يقدمها عازفو آلات صينية مثل "غوزينغ" و"يانغكين" و"إيرهو" و"هولوسي" و"غوكين" وذلك تحت مجسمات الـ "باغودا" في كل من "قاعة الشلال" و"قاعة السوق"، من 3 إلى 6 أكتوبر، عند الساعة 6:30 و9:45 مساءً.

ويمكن للمتسوقين في "دبي مول" خلال الأسبوع الذهبي تقديم فواتيرهم للحصول على تشكيلة محدودة من القطع الفنية الصينية في "قاعة الشلال"، بما في ذلك فنون الرسم على الرز والزجاجات والتخطيط والرسم على المراوح والمظلات بالإضافة إلى فنون المراوح اليدوية الحريرية. وسيقوم عدد من الفنانين الصينيين الذين جاؤوا إلى دبي خصيصاً لهذه المناسبة بإبداع هذه القطع للضيوف إلى حين انتهاء الكمية، حيث يمكن الحصول عليها عند إنفاق حد أدنى في "دبي مول".



وللاحتفاظ بأروع الذكريات عن احتفالات الأسبوع الذهبي، سيتم تخصيص كشك للتصوير في "قاعة الشلال"، حيث يمكن للزوار التقاط عدد غير محدود من الصور.



أما في "قاعة السوق"، فيمكن للزوار المشاركة في مسابقات ألعاب الشطرنج الصيني والماهجونغ، للفوز بجوائز مميزة من "دبي مول". وسيتم إعداد منصات خاصة بـ Alipay في القاعة الرئيسية، حيث يمكن لمستخدمي خدمة AliPay الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في المول الحصول على هدية.