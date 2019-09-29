100% نسبة التوطين في بنك دبي الإسلامي على مستوى مدراء الفروع

المصدر: وام

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم أنه سيواصل دعم أجندة التوطين في الدولة في إطار التزامه المستمر بتطوير المهارات القيادية للمواطنين الإماراتيين داخل البنك. وقد شهد بنك دبي الإسلامي تحت قيادة مجلس إدارة البنك ارتفاعا سريعا في معدل التوطين وصل إلى 45 بالمائة، أي ما يقرب من نصف إجمالي موظفيه. كما حقق البنك معدل توطين بنسبة 100 بالمائة على مستوى مدراء الفروع. مع الحفاظ على أفضل مستويات التوطين وتحقيق النقاط المستهدفة وفق ما تنص عليه متطلبات المصرف المركزي.

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن بنك دبي الإسلامي يولي أهمية كبرى لتوظيف وتدريب ومكافأة والحفاظ على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم تطوير المواهب المحلية.

وقد شهد البنك تحولا كبيرا من النهج الكمي التقليدي لتوظيف المواطنين إلى نهج استراتيجي نوعي، يركز على التطوير المستقبلي لموظفيه من مواطني الدولة، للاضطلاع بالأدوار الرئيسية في البنك والانتقال إلى مفهوم يقوم على رأس المال البشري أكثر من مفهوم الموارد البشرية.