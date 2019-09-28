محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع العراق

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، ومحسن الحكيم، نائب الرئيس.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين، وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق الشقيقة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

اقرأ أيضاً:

محمد بن زايد يستقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي