محمد بن زايد يستقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي و محسن الحكيم نائب الرئيس.

تم خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي - بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية و تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين و بشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق الشقيقة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.