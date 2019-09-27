أنور قرقاش: خطاب العساف قويّ وبليغ ومعبر عن الأحداث التي نواجهها معاً

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على كلمة بلاده التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: خطاب العساف قوي وبليغ ويعبر عن رأي المملكة تجاه الأحداث الجسيمة التي نواجهها معا.

وكان وزير الخارجية السعودي ألقى يوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل فيه إيران مسؤولية الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر، مؤكداً أن السعودية ليست من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن أرضها ومقدساتها.