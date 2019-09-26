توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة على المناطق الشرقية والداخلية، مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب الركامية، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحيانا مع السحب الركامية، وسيكون الخليج العربي متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:53 عند الساعة 23:53 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والثاني عند الساعة 38:06.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 31: 08 والثاني عند الساعة 32:20 والجزر الأول عند الساعة 39: 14 والثاني عند الساعة 02:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 30 65 20

دبي 39 31 65 30

الشارقة 39 30 65 30

عجمان 40 30 70 25

أم القيوين 39 29 70 30

رأس الخيمة 40 30 65 30

الفجيرة 34 29 80 40

العين 40 28 70 25

ليوا 40 29 70 25

الرويس 38 29 80 30

السلع 38 28 75 25

دلما 38 32 75 35

طنب الكبرى 37 29 80 40

طنب الصغرى37 29 80 40

أبو موسى 37 29 80 40