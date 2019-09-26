قصيدة لشاعر إماراتي تحلق مع هزاع المنصوري إلى الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تم اختيار قصيده الشاعر الدكتور طلال الجنيبي ( فضاء زايد ) من ضمن المقتنيات التى حملها هزاع المنصوري الى الفضاء ، وفي مايلي نص القصيدة:

فضاء زايد

أإلى الفضاء ستنقل الاحلاما

أإلى ارتيادٍ يقتضيك لزاما

أإلى إرتقاءٍ لايقاس بغيره

حتى يزيدك رفعة ومقاما

الكون سطر قصة ممشوقةً

وسباقهُ ألقى عليك سلاما

فأجبته ياأيها الوطن الذي

بالمجد ارخى ساترا ولثاما

لاحد يمنعنا ففي تاريخنا

فكرٌ أسال الحبر والأقلاما

فالسعي في قاداتنا بوابة

بالبذل حازو قفلها أعواما

كم أسعدونا بالمسرات التي

غطت سمانا رغبةً وغراما



قد قالها نبع الكرامة رمزنا

لما التقى وفد الفضاء سلاما

مرحى أبولو فالفضاء غمارنا

سنخوضه لنسابق الأعواما

قد قالها بالفعل قبل حديثه

وحديث زايد يبعث الإلهاما

يازايدا كم كنت خيرا عارماً

كم كنت عقلا نافذا وحساما

كم كنت رمزا للتطور عندما

وجهت ان نهدي الفضاء أناما

فأجابك الأبناء ملء قلوبهم

فرسمت نهجا راقيا مقداما

أرسيت فكرا لن يتوه مريده

أطلقت من نبل العقول سهاما

لله درك كم نسجت بحنكةٍ

ثوب الحضارة فكرةً وكلاما

يا أيها الوطن المعانق فخره

دم للوجود قصيدة ووساما

اكتب بماء البذل قصة وحدةٍ

سبقت فجاوز واقعٌ أحلاما

عبرت فضاءاً كي تقابله على

صدر الوجود بثغرها بساما

السبق دربٌ اصطفاهُ محمدٌ

والنهج يرفع دولة ومُقاما

المجد حلم من صناعة قائدٍ

والبذل درب نمتطيه كراما

نحو التطور للمجرة نرتقي

كي نستحث تعايشا وسلاما

قد عاش دوما ماتمنى زايدٌ

مذ كان يسكن بالفضاء خياما

فإذا بنا نمضي برؤيته إلى

عمق الفضاء لنصنع الأحلاما