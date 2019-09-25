المنصوري في آخر ظهور أرضي ببدلة "سوكول" الفضائية!

المصدر: بيكونور(كازخستان)- ابراهيم توتونجي

انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء، وكان آخر عمل قام به أمام وسائل الإعلام هو الانتهاء من ارتداء بذلة الفضاء "سوكول" "اي الصقر" وهي بذلة ذات اهمية خاصة لأنها تحمل على ذراعها علم الإمارات، وعلى اليمنى شعار البعثة، ويظهر على صدره اسمه ولقبه باللغتين الروسية والإنجليزية، إضافة إلى شعار وكالة الفضاء الإماراتية وتسميتها باللغة العربية، وشعار أول مهمة إماراتية إلى الفضاء الذي صممه شباب من الإمارات.

"البيان" التقطت مجموعة من الصور والفيديوهات للمنصوري اثناء ارتداء البذلة وعند مغادرته إلى منصة الإطلاق محاطاً بهتافات واعلام الإمارات.