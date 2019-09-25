"البيان" تكشف تفاصيل حفل سيحضره هزاع المنصوري في الفضاء

المصدر: بيكونور(كازخستان)_ ابراهيم توتونجي

علمت "البيان" أنه عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، سيحتفل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري مع زميليه الامريكي والروسي بما يعرف "فتح البوابة" لمحطة الفضاء الدولية.

وعملية الانطلاق التي تمت عند الساعة ٥:٥٧ دقيقة بتوقيت الامارات لصاروخ سيوز اف جي والتي شهدتها "البيان" من قلب الحدث في "بيكونور" قد تمت على الشكل التالي:

١- الانطلاق من منصة إطلاق الصاروخ الى الفضاء الخارجي استغرق ٩ دقائق.

٢- تم على الفور تنفيذ مناورات في مدارين عبارة عن اتصالات مع المحطة.

٣- تستغرق الرحلة كاملة من الارض الى محطة الفضاء الدولية ٦ ساعات.

٤- سيتم استكمال ٦ مدارات كاملة من لحظة وصول الفضاء الخارجي الى لحظة وصول المحطة الدولية للفضاء.

٥_ الإجراءات على متن المحطة تستغرق ساعتين.

٦- في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات سيتم الاحتفال في المحطة بما يعرف بمراسم 'فتح البوابة".