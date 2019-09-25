توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال تكون السحب الركامية قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار بعد الظهر، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على مناطق متفرقة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب أحيانا .. يحدث المد الأول عند الساعة 12:27 عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:06 .

ويكون الموج بحر عمان متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 52: 07 والمد الثاني عند الساعة 32:19 والجزر الاول عند الساعة 52: 13 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 65 15

دبي 39 31 60 20

الشارقة 40 28 65 20

عجمان 40 30 60 25

أم القيوين 39 28 65 25

رأس الخيمة 40 31 60 20

الفجيرة 34 29 75 25

العين 40 28 45 15

ليوا 38 29 65 15

الرويس 37 27 75 20

السلع 38 28 70 25

دلما 36 30 75 20

طنب الكبرى 37 29 80 30

طنب الصغرى 37 29 80 30

أبو موسى 37 29 80 30