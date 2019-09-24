رسالة من فاروق الباز إلى هزاع المنصوري

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء في رسالة وجهها لهزاع المنصوري"ربما أكون أسعد الناس برحلتك لانني شخصياً أعلم علم اليقين أن رحلتك تمثل أملاً لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه"

واضاف :"ولقد سبق لي أن حظيت بلقاء الشيخ زايد، في المرة الأولى من أجل تلخيص النتائج العملية لرحلات أبوللو إلى الفضاء، وفي المرة الثانية كان لقائي معه برفقة الرائد جيمس أروبن الذي استكشف سطح القمر في رحلة أبوللو، وفي الثالثة مع رواد رحلة أبوللو."

وتابع الباز: "كان الشيخ زايد طيب الله ثراه، يسأل بشغف عن الفضاء والعلوم ويرغب في التعرف أكثر عن رحلات الفضاء، لذا فرحلتك هذه هي تحقيق لآمال مؤسس دولة الإمارات وكل أبنائها."